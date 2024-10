Capitão na geração de Endrick pode suprir carência no elenco do Palmeiras

Gabriel Vareta, zagueiro de 19 anos do Palmeiras, já no clube há dez anos e com a conquista do Brasileirão sub-20 no final do mês passado chegou ao seu 13º título na base palestrina. O defensor foi capitão em alguns momentos da geração que tinha Endrick e Luis Guilherme, e hoje se vê em condições de brigar por uma lacuna que existe no elenco de Abel Ferreira.

Já treinei algumas vezes com o Abel e os profissionais, e eu vejo que tem a oportunidade de estar lá. Eu tento não ficar com essa ansiedade de ficar pensando nisso, pode acabar um pouquinho com a gente, meio que se desvirtua um pouco do verdadeiro foco, mas sim, tem essa oportunidade. Vou sempre trabalhar mais para que possa ter a oportunidade e abraçar ela.

Gabriel Vareta, em entrevista ao UOL.

No início da temporada, Abel Ferreira falou publicamente sobre a necessidade de um zagueiro canhoto no elenco. Naves, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Murilo são destros, e ele queria um defensor canhoto para dar mais fluidez ao elenco. Vareta é canhoto e muito bem avaliado por pessoas que acompanham a rotina da base palmeirense.