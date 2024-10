Flamengo de Filipe Luís tem Léo Ortiz de volta à zaga e reserva convocado

Fabrício Bruno, por sua vez, foi reserva nos dois jogos e sequer entrou em campo. Ortiz fez dupla de zaga com Léo Pereira em ambos.

Fabrício Bruno foi convocado ontem para a seleção após corte de Éder Militão, lesionado. Ele defenderá o Brasil nos jogos das Eliminatórias contra Chile e Peru.

Para Filipe Luis, porém, a disputa está em aberto. O treinador deu a entender que a escalação dependerá do adversário:

Fabricio e Léo são dois jogadores fantásticos, super seguros. Foi uma opção tática. Opção segundo nosso plano de jogo, que eu tinha estudado o Corinthians, e no jogo de hoje o Léo Ortiz se encaixava melhor. Outro jogo vai ser o Fabricio, e em outro o David [Luiz]. Faço as mudanças de acordo com o jogo. O Fabrício é incrível, sei o quanto é difícil ficar fora, e não tenho duvidas de que ele é importantíssimo para mim e vai ser até o final

Filipe Luís, após a vitória sobre o Corinthians pela Copa do Brasil

Fabrício Bruno recusou proposta do West Ham

Em maio, Fabrício Bruno recusou uma proposta do West Ham, da Inglaterra. Entre Flamengo e o clube inglês já havia um acordo, mas o zagueiro decidiu ficar.