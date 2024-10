Com Léo Ortiz, Filipe Luís corrige um dos maiores erros de Tite

Dentre as muitas coisas que Filipe Luís mudou para melhor no Flamengo de Tite, uma salta aos olhos e depõe muito a seu favor e contra o antigo treinador: a efetivação de Léo Ortiz na zaga, sua verdadeira posição. Com apenas dois jogos, salta aos olhos a importância do ex-zagueiro do Bragantino no sistema de saída de bola e apoio ao meio-campo do atual técnico.

É incompreensível que Tite, que pediu a contratação de Ortiz, não tenha feito tal movimento, baseado numa suposta hierarquia e no bom desempenho de Fabrício Bruno na marcação. Entre os muitos erros do professor Adenor à frente do rubro-negro carioca, esse é um dos mais graves e inexplicáveis.

Filipe passou a fazer, também, algo básico e que seu antecessor parecia ter extrema dificuldade para executar: escalar os jogadores em suas verdadeiras posições e lhes dar liberdade para desenvolver seu jogo, dentro de preceitos táticos, obviamente, mas sem as amarras do jogo posicional, tantas vezes fracassado com esse elenco - vide Domènec Torrent, Paulo Souza, Victor Pereira, Jorge Sampaoli e o próprio Tite.