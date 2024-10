Filipe Luís após nova vitória com DNA do Flamengo: 'Aceito correr risco'

Ayrton Lucas e Alex Sandro fazendo gols. "São dois laterais de seleção brasileira. Eu fecho o olho e coloco um. Tenho muita sorte de ter os dois e o Viña, que volta ano que vem. Conheço o Ayrton perfeitamente. Sei os pontos fortes, conheço as fraquezas. Sei o que pode dar de melhor e como posso ajudá-lo. Hoje, fez um jogo magnífico. Fiquei muito feliz. A concorrência interna aumenta. Isso vai fazer com que os dois cresçam. Não tem ninguém como "titular" no contrato".

O que mais Filipe Luís disse

Briga pelo Brasileirão

"Somente eu penso no Fluminense a partir de hoje. Não vou olhar tabela, não quero nem saber. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois, não depende da gente. Mas eu acredito, sim, que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Acredito nesse elenco. Eu estava ali, estava no meio deles. Sei o que se fala no vestiário. Sei a força e a fome desse time de conquistar. Então, a partir de hoje, foco no Fluminense".

Vitórias sobre Corinthians e Bahia

"Foram jogos muito diferentes. Mas parecidos nas estruturas. Corinthians jogou com losango no primeiro tempo. 4-4-2. O Bahia também joga, mas com uma saída a três. Isso torna muito difícil pressioná-los, porque é o antídoto do 4-4-2. Então, é complicado pressionar o Bahia. Mas como todos eles estão seguindo a mesma indicação, a mesma ideia e estão fazendo do jeito que estou pedindo, está tendo sincronia nos movimentos de pressão. Estou muito feliz com isso. Claro que temos que treinar, ajustar, detalhes finos, para ser um time mais incômodo para o adversário. Nem sempre vai pressionar perfeitamente. Mas vamos correr riscos, que eu assumo. É uma escolha minha".