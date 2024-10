Quais os planos de Filipe Luís para melhorar o Flamengo durante a data Fifa

Confiança

Os treinos serão importante para que Filipe avance no projeto de recuperação de Gabigol. É uma questão física e de confiança, na visão do treinador.

Gabigol foi titular nos dois jogos com o novo técnico. Mas não balançou as redes. Teve duas chances claras, uma em cada partida, e desperdiçou.

Filipe conhece bem Gabigol. Já teve tretas com ele no passado, ao mesmo tempo em que viu de perto o auge do camisa 99.

Filipe já tem ficado satisfeito com a resposta de posicionamento e movimentos do atacante em campo. Mas sabe que não pode parar por aí.