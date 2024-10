Juca Kfouri detona presidente do Corinthians: 'Pior que Andrés e Duílio'

Juca ressaltou a crise do time em campo diante da possibilidade de rebaixamento e das decisões na Copa do Brasil e Sul-Americana. Segundo ele, o apoio da torcida em casa é o principal diferencial que o Corinthians terá nos próximos jogos e que pode mudar a tendência de piora.

Corinthians tem um jogo amanhã à noite em que o Inter é favorito. Corinthians terá um jogo com o Flamengo no dia 10 de outubro, ou no dia 20 de outubro, aliás, em que o Flamengo é favorito. A diferença está em que amanhã, em um desses jogos, a Fiel estará presente na chamada e desesperada para apoiar o time. (...) Isto conduz a um tipo de apoio que, em regra, pode causar ansiedade no time, como tem sido visto nos jogos do Campeonato Brasileiro, com excesso de expulsões e tudo mais. O outro jogo contra o Flamengo é um jogo em que a massa irá com o entusiasmo do possível, com o otimismo de quem acredita que é. Não tem desespero. São ambientes inteiramente diferentes. Juca Kfouri

A situação do Corinthians agora, que é absolutamente nua, com tendências a piorar, continua. E eu vou continuar a falar por mais que apanhe por causa disso dos corintianos, que quem não quiser ver, que banque o avestruz. Eu estou vendo e estou descrevendo o que vejo. Juca Kfouri

