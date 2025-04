Zubeldía supera Telê, iguala recorde no São Paulo, mas minimiza: 'Incomoda'

O técnico Luis Zubeldía entrou para a história do São Paulo ao igualar José Poy com a maior sequência invicta da história de um treinador à frente do Tricolor na Libertadores. Mesmo assim, o argentino minimizou o fato, evitou festejar e ainda disse que se incomoda com tais marcas.

A marca é um dado que não gosto, com toda sinceridade, me incomoda. O mais importante é as três Libertadores que tem o São Paulo e os três Mundiais. Isso está acima de qualquer outra marca. O que queremos agora é poder representar essa história da melhor maneira. É uma equipe que está em construção, em crescimento.

Zubeldía chegou a 11 jogos de invencibilidade no comando do São Paulo em duelo da Copa Libertadores. É a maior marca da história do clube ao lado de José Poy, em 1974, quando o time foi vice-campeão.