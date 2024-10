E-mail mostra que Corinthians ignorou seguro e assumiu risco Depay

O Corinthians foi alertado, mas assumiu o risco de ter que pagar integralmente o salário de Memphis Depay, caso a Esportes da Sorte seja, de fato, proibida de operar no Brasil a partir do dia 10 de outubro.

O que aconteceu

O UOL teve acesso a um e-mail enviado pelo ex-diretor jurídico, Leonardo Pantaleão, no dia 11 de setembro, em que ele apontava 'risco iminente' de que a patrocinadora máster do clube fosse impossibilitada de continuar com os pagamentos.

A sugestão do dirigente era contratar um seguro parcial para cobrir o salário do atacante por pelo menos 90 dias. O tempo seria suficiente para o Timão ir ao mercado em busca de um novo patrocinador sem pressa.