Flamengo anuncia a saída de Tite, e Filipe Luís assume interinamente

Tite não é mais técnico do Flamengo. O treinador não resistiu aos maus resultados recentes e deixa o comando do Rubro-Negro. Ele sai do clube quase um ano após ser anunciado. Filipe Luís assume interinamente.

O que aconteceu

Tite vinha sendo alvo de protestos dos rubro-negros. Ele já sofria pressão da torcida mesmo antes do duelo que culminou na queda da Libertadores para o Peñarol. A desclassificação tornou o clima insustentável e a vitória no fim para o Athletico não mudou o cenário.

A notícia foi dada pelo Flamengo por volta das 7h30. O treinador deixa o clube dois dias antes da semifinal da Copa do Brasil.