Rodada tem perseguição ao líder, clima hostil e expulsão por 'celuVAR'

VAR no celular? Expulsão

A decisão de validar o gol do Atlético-GO foi tomada pelo VAR. No campo, o assistente tinha marcado saída de bola na jogada que gerou o chute certeiro de Janderson.

Só que a câmera da linha do gol flagrou um pedacinho da bola ainda sobre a linha. Numa tomada anterior da Globo, o ângulo da câmera fez com que a foto da jogada mostrasse uma perspectiva da bola fora do campo.

Câmera usada pelo VAR para validar jogada de gol do Atlético-GO sobre o Fluminense Imagem: Reprodução/Globo

Foi esse retrato que estava no celular que apareceu à beira do campo. Sidnei Lobo, auxiliar do técnico Mano Menezes, e o atacante Germán Cano recorreram ao telefone para reclamar com o quarto árbitro. Isso não pode. Foram expulsos na tentativa de usar o "celuVAR".

Inter com ascensão 'silenciosa'

Oito jogos de invencibilidade. Não estamos falando do líder Botafogo, e sim do Internacional. O time de Roger Machado tem uma ascensão um pouco silenciosa no campeonato. Até porque tem pagado os jogos atrasados por causa da enchente no Rio Grande do Sul. Só sobrou um jogo a menos do que os demais. O time está colado no G6, com a mesma pontuação do Bahia. O bom resultado da vez foi o 3 a 1 sobre o Vitória. Jogo tranquilo.