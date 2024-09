Sérgio Conceição e Luís Castro encabeçam lista de portugueses livres

Associado com frequência ao futebol do Brasil, Leonardo Jardim, por sua vez, resolveu "dar um tempo" na carreira. Após fazer sucesso no Monaco e rodar nos últimos três anos pelo Oriente Médio (Al Hilal-Arábia Saudita, Al Ahli-Emirados Árabes Unidos e Al-Rayyan-Qatar), agora está mais preocupado com questões particulares e familiares. Por isso, não tem pressa para voltar ao batente.

Algumas figurinhas carimbadas entre os torcedores brasileiros estão desempregadas nesta altura da temporada: António Oliveira (ex-Athletico Paranaense, Cuiabá e Corinthians), Ivo Vieira (ex-Cuiabá), Petit (ex-Cuiabá) e Ricardo Sá Pinto (ex-Vasco).

Também estão livres nomes com mais peso em Portugal e, consequentemente, na Europa: Carlos Queiroz (ex-auxiliar de Real Madrid e Manchester United e ex-seleção de Portugal, seleção do Irã, seleção da Colômbia e seleção do Qatar), Rui Vitória (ex-Benfica, Al Nassr, Spartak de Moscou e seleção do Egito) e José Peseiro (ex-Sporting, Porto, seleção da Venezuela e seleção da Nigéria).

Portugueses hoje no Brasil

Neste momento, o futebol brasileiro conta com dois portugueses em grande destaque: Abel Ferreira no Palmeiras e Artur Jorge no Botafogo. Os dois, inclusive, disputam a liderança do Campeonato Brasileiro - o segundo também está na briga pelo título da Copa Libertadores. Há ainda Pedro Caixinha, que cumpre a segunda temporada no comando do Red Bull Bragantino, e Pepa, ex-Cruzeiro e hoje no Sport.