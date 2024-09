Vitória deixa Flamengo no G4, mas não ameniza ruptura de torcida com Tite

Tento fazer o meu melhor, talvez não seja o técnico dos sonhos, não faço tanto quanto querem. Mas o trabalho e dignidade sempre vão ter. Eu respeito o clube, os atletas e todos Tite, em entrevista coletiva

As críticas acontecem pelo passado recente e também desempenho. A equipe, novamente, teve a posse de bola, mas demonstrou dificuldade na criação de jogadas e finalizações.

O triunfo foi importante no Brasileiro. O Fla entrou em campo fora do G4, uma vez que o São Paulo havia batido o Corinthians e ultrapassado em pontos. Com o resultado, o Rubro-Negro se colocou novamente no primeiro pelotão da tabela.

A vitória não também deixou os primeiros colocados dispararem ainda mais. O líder Botafogo tem nove pontos de vantagem, enquanto Palmeiras tem oito e Fortaleza sete, todos com um jogo a mais que o time da Gávea.

O Fla ainda chega pressionado para a Copa do Brasil. A equipe está na semifinal e terá o Corinthians como adversário na briga por vaga na decisão. O primeiro duelo, na quarta-feira, será no Maracanã.

"São jogos importantes, de alto nível, a exigência é grande. Isso fica à parte das campanhas do Brasileirão. Esse campeonato tem essa característica. A Copa traz essa margem de erro pequena e grandes jogos"