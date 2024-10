Por que Flamengo decidiu demitir Tite mesmo com semi da Copa do Brasil

A diretoria do Fla não saiu em defesa do técnico. Após a derrota para o Peñarol em casa, dirigentes deixaram o sorteio da Copa do Brasil em silêncio. Nos jogos que o time disputou nesse período também não se posicionaram.

Imagem: Arte/UOL

Os motivos da queda

Um dos problemas era um substituto. Não havia consenso sobre algum nome de fora do clube que pudesse assumir a equipe às vésperas da semifinal da Copa do Brasil e com o clima de pressão atualmente.

O último suspiro de chance foi o jogo com o Athletico, mas a má atuação concretizou o fim. A reação vinda da arquibancada e a sensação de que o trabalho não iria mais engrenar foram o capítulo derradeiro para a relação.

Não foi somente a eliminação da Libertadores que pesou. Antes do jogo de volta contra o Peñarol era dito internamente que a chance de Tite ser demitido era "zero". A ideia era seguir o plano de terminar o ano com o técnico. No entanto, a forma como se deu a queda no Uruguai irritou a diretoria.