Título, Gabigol, desconfiança e queda: a era Tite no Flamengo em 8 atos

Ato 5 - queda de braço com Gabigol

Um dos atos mais marcantes da passagem é, sem dúvidas, a situação de Tite com Gabigol. Mal desde o início de 2023, o atacante praticamente encaminhou a saída do Flamengo ao final do contrato em dezembro. O jogador teve somente quatro oportunidades como titular. Foram 35 jogos no total. Sem se encaixar no que o treinador pensava para o time e na sombra da melhor temporada da carreira de Pedro, Gabi ainda somou diversos problemas físicos, uma suspensão por suspeita de fraude ao exame antidoping e a decisão em comum acordo por afastamento de algumas partidas durante a janela no meio do ano. Na ocasião ele debatia com o Palmeiras uma possibilidade de saída imediata. O camisa 99 marcou quatro gols e deu uma assistência em 11 meses.

Ato 6 - aos trancos e barrancos

Se a Copa América deu certa esperança, a volta do elenco completo a tirou rapidamente. Foram somente nove vitórias em 20 partidas após a competição de seleções. Com o calendário cheio, desfalques e desgaste de atletas, Tite e o time não conseguiram se manter a briga pelo Brasileirão. Na Copa do Brasil, mesmo com dificuldades, a equipe passou por Palmeiras e Bahia em confrontos bastante disputados. No entanto, a goleada sofrida para o Botafogo, o empate do Vasco no fim, as más atuações e a indefinição sobre poupar no Brasileiro ajudaram na derrocada.

Ato 7 - eliminação

A queda para o Peñarol foi a última gota na paciência da diretoria do Flamengo. Apesar de ele ter comandado o time pelo Brasileirão no último final de semana, os questionamentos internos, o clima com a torcida e a pressão eleitoral fizeram a cúpula do futebol decidir dar fim ao relacionamento. Contra os uruguaios, o Fla perdeu em casa e empatou fora praticamente sem chutar no gol. A atuação irritou.