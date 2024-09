Flamengo tenta conter pressão e quer manter plano de ter Tite até dezembro

O Flamengo está sob pressão. Em desvantagem na Libertadores e mais distante do líder no Campeonato Brasileiro, a equipe volta a jogar para tentar conter os ânimos e manter os planos de contar com o técnico Tite pelo menos até o final do ano. Em campo, um time completamente reserva.

O que aconteceu

Tite vai ser demitido? Até o momento essa não é a ideia. O Flamengo deseja manter o projeto de ter o treinador no comando pelo menos até dezembro.

Hoje o que se fala no Fla é que há "chance zero" de uma queda. No entanto, novas circunstâncias, como eliminações vexatórias ou problemas mais graves, podem mudar o cenário para o treinador. A diretoria tenta manter o respaldo para dar mais segurança ao trabalho.