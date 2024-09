Tite vê pressão crescer no Flamengo, e jogo no Maracanã ganha novo contorno

A diretoria avalia o trabalho e analisa os próximos passos. O Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil, etapa em que vai enfrentar o Corinthians, e vê a briga pelo Brasileiro distante (iniciou a rodada com 11 pontos a menos que o líder Botafogo). O duelo com o Furacão pode deixar o topo da tabela ainda mais longe.

Classificação e jogos Brasileirão

Persistência e trabalho. Sem promessa. A promessa é de dar o melhor, de dignificar independentemente do resultado o papel de estar técnico do Flamengo. (...) Não vou me furtar da minha condição ética e da persistência do trabalho em cima de resultado. Então persiste, busca situação que seja melhor para dar ao torcedor alegria também. Nós queremos dessa forma Tite, sobre restante da temporada

Tite já foi vaiado e xingando em oportunidades anteriores. Um dos jogos em que a arquibancada demonstrou de forma mais clara as incompatibilidades com o técnico foi justamente na derrota para o Peñarol, no mesmo Maracanã.

Siga o UOL Esporte no

"Tenho que respeitar o sentimento do torcedor. Sinto, sou humano. Mas sabe como se conquista o torcedor? Ganhando título importante. Se não for (campeão), tchau", disse o técnico, à época.

O treinador tem contrato até dezembro de 2024. O período coincide com o fim do mandato de Landim, e o processo eleitoral também entra na balança ao se olhar o cenário para uma possível mudança no comando técnico. O pleito está marcado para o dia 9 de dezembro.