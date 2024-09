Filipe Luís para o lugar de Tite? Entenda 'manobra' em estudo no Flamengo

O colunista Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira que parte da diretoria do Flamengo quer demitir Tite e colocar Filipe Luís, hoje técnico do sub-20, para comandar o time até o fim da temporada.

No entanto, Filipe Luís não gostaria de assumir o cargo nessas condições, apurou PVC. Por ora, Tite segue técnico do Flamengo, mas pode cair a qualquer momento, disse o colunista do UOL.