O Flamengo vai manter ou rifar Tite? A história responde

A informação de dentro da Gávea é que dirigentes tentam convencer Filipe Luís a assumir o cargo de técnico profissional até o final do ano. Ninguém confirma, mas as paredes têm ouvidos. A tese fecha com a vontade da torcida, ou, pelo menos, da que se expressa pelas redes sociais, bem diferente das arquibancadas.

Hoje, no entanto, há consenso entre influenciadores e arquibaldos de que Tite deve sair. E que Filipe Luís seria uma solução como as históricas escolhas de Carpegiani, Carlinhos e Andrade.

Está nos livros e nos arquivos de jornais, também, a maneira desleal com que o Flamengo dispensou Paulo Sousa e Jorge Sampaoli.