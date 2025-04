Super Mundial: taça vem ao BR e times planejam ações até em ponto turístico

O evento conta com ativações exclusivas e está sendo promovido pela Budweiser, patrocinadora oficial do torneio. No local, torcedores poderão participar de desafios, ganhar brindes e e se encontrar com ídolos do futebol — como o ex-zagueiro e capitão do penta Lúcio. A estrela do Fut7 Kelvin Oliveira também marcará presença.

Os ingressos são gratuitos, mas limitados, e a entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos. Cada CPF tem direito a dois convites. Os interessados podem resgatar os tíquetes clicando aqui.