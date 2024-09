Tite respeita xingamento no Flamengo e promete gol na volta: 'Me cobrem'

'Vai ter gol e podem me cobrar'. "Vai criar metade do que criou hoje e vai fazer gol lá (no Uruguai). Me cobrem depois".

Time não vence fora de casa na Libertadores desde 2022. "Grande oportunidade de quebrar essa escrita. É histórico, não é assim? Temos totais condições de chegar lá e fazer. Foi um jogo de efetividade. Com dois minutos ou três faz o gol, e você trabalha em cima do resultado. Fomos afoitos em alguns momentos, precipitamos em outros, e o goleiro teve felicidade também".

Por que Pulgar no Léo Ortiz? "Todas as possibilidades que são aventadas agora fora do que aconteceu vão ter razão. Todas são 'poderia ser melhor'. Pulgar é um jogador de seleção, vinha bem na sequência e estava habituado há mais tempo. O Léo estava jogando muito numa situação que não gostava. Eu precisava naquele momento, e ele contribuiu".

Erro de passe de Pulgar no gol do Peñarol. "A gente não pode generalizar por um erro. A escolha foi em cima de um jogador de seleção, de alto nível e que tem todo um lastro em cima de uma equipe organizada e treinada mais com ele do que com o próprio Ortiz".

Veja os melhores momentos do jogo: