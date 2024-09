Flamengo: uma fábrica de degradação de treinadores

É irônico que o Flamengo tenha sido forçado a disputar os minutos mais valiosos de sua temporada torcendo para que um jogador com quem ninguém mais contava - nem os dirigentes, nem a comissão técnica - resgatasse sua mágica decisiva para salvar o ano. Quando Gabriel Barbosa foi a campo no estádio Campeón del Siglo, no minuto 59 do empate com o Peñarol, seus gols em jornadas saudosas de Copa Libertadores eram os únicos motivos para crer numa classificação para as semifinais.

