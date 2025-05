Flamengo poupa Arrascaeta, Pedro, De la Cruz e Rossi contra Botafogo-PB

O Flamengo retornará ao Rio de Janeiro após a partida. Em seguida, treinará sexta e sábado de manhã no Ninho do Urubu e, na parte da tarde, viajará para Belo Horizonte, onde no domingo enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

