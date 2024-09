Com coração dividido, 'The Flash' relembra tempos de São Paulo e Botafogo

Quem começou com o apelido foi o Januário de Oliveira, que já nos deixou. Ele tinha o costume de dar apelidos para os jogadores, e comigo foi 'The Flash', que pegou de uma maneira incrível e levo com muito carinho até hoje.

Valdeir ao UOL

Classificação e jogos Libertadores

Valdeir homenageado pela torcida do Botafogo Imagem: Arquivo Pessoal

Januário era conhecido por suas expressões marcantes nas transmissões, e além de "The Flash", também imortalizou outros jogadores, como Ézio, o "Super Ézio", do Fluminense, e Sávio, o "Anjo Loiro da Gávea", do Flamengo.

No Botafogo, o apelido rapidamente conquistou a torcida. Valdeir lembra de um episódio marcante em um treino recreativo antes de um clássico, quando a torcida compareceu em peso. "Chegaram com bandeirão e várias camisas para eu autografar. Foi algo que me marcou muito, e de lá pra cá o apelido 'The Flash' disparou", conta o ex-atacante.

As três paixões: Atlético-GO, Botafogo e São Paulo

A carreira de Valdeir começou no Atlético-GO, clube que ele considera fundamental para sua formação. "Foi o Atlético-GO que me deu a oportunidade de me tornar o Valdeir. O Botafogo, onde fui sacramentado e reconhecido nacionalmente como 'The Flash', e o São Paulo, clube pelo qual tenho um amor enorme", destacou.