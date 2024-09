Como duelo com Botafogo pode ser 'divisor de águas' no São Paulo em 2024

Uma partida decisiva nas quartas de final da Libertadores já tem um peso por si só, mas, no caso do São Paulo de 2024, pode ser um divisor de águas na temporada. O Tricolor, que focou nas Copas, vê as chances de título no Campeonato Brasileiro serem remotas, e o adeus à Copa do Brasil aumentou a pressão no torneio sul-americano.

O que aconteceu

O São Paulo enfrenta o Botafogo no MorumBis, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). As equipes ficaram no empate sem gols no primeiro encontro, no Nilton Santos — em caso de qualquer nova igualdade no placar, a decisão vai ser nos pênaltis.

A Libertadores tornou-se quase que a única alternativa de título para o São Paulo neste ano. O time aposta no fator casa para avançar na competição.