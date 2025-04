Palmeiras aposta em bom retrospecto fora de casa para encarar nova sequência como visitante

O Allianz Parque não tem sido a fortaleza do Palmeiras nesses primeiros quatro meses de 2025. O desempenho da equipe tem sido melhor fora de casa do em seus domínios e é nesse retrospecto que a equipe de Abel Ferreira se apega para encarar nova sequência como visitante.

Atualmente, o Verdão está invicto jogando fora de casa. Nessas condições, a equipe jogou três dos últimos quatro jogos, dos quais conseguiu somar nove pontos. Como visitante, na sequência recente, venceu Internacional (1 a 0), Fortaleza (2 a 1) e Bolívar (3 a 2).

No reencontro com o Allianz, acabou perdendo por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão sofreu um gol nos acréscimos e deu adeus à invencibilidade no torneio. Antes disso, o clube havia disputado apenas um jogo do torneio nacional em casa: o empate sem gols com o Botafogo na estreia. A vitória contra o Corinthians foi na Arena Barueri.