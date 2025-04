Análise: Santos joga mal e presenteia Bragantino com vitória graças a erros individuais

Coincidentemente, o segundo gol do Red Bull Bragantino também foi originado por uma falha individual, desta vez de Tiquinho Soares, que, ao invés de ficar com a bola no meio-campo, preferiu deixá-la com seu companheiro, que não entendeu a intenção do atacante e viu Laquintana arrancar em velocidade e soltar bomba de fora da área, fechando os trabalhos para os visitantes na Vila.

A fase não é boa, o elenco tem convivido com uma série de lesões, as principais referências técnicas do time não estão à disposição, como Neymar e Soteldo, porém, o mais novo tropeço do Santos no Campeonato Brasileiro aconteceu mais por demérito da equipe do que por mérito do Red Bull Bragantino.

O Brasileirão está apenas no começo. Sim, nas seis primeiras rodadas o Santos soma uma vitória, um empate e quatro derrotas. Os resultados e o desempenho preocupam, sim, mas é inegável que o trauma de 2023, ano em que o clube foi rebaixado pela primeira vez em sua história, ainda ecoa internamente no torcedor, fazendo com que a pressão seja maior do que deveria ser.