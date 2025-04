Alerta ligado? Corinthians volta a sofrer quatro gols em um mesmo jogo após mais de um ano

O Corinthians sofreu, possivelmente, uma de suas piores derrotas nos últimos anos. Na tarde do último domingo, o Alvinegro paulista foi dominado e também goleado pelo Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Três dos quatro gols marcados pelo Flamengo saíram ainda no primeiro tempo. Já na reta final do confronto, Pedro ainda anotou de pênalti para transformar a vitória rubro-negra em goleada. O Timão, por sua vez, esteve totalmente entregue dentro de campo.

A derrota deste domingo ainda traz más memórias ao torcedor corintiano, que não lembrava o que era sofrer quatro gols (ou mais) desde 2023. A última vez que o Timão foi vazado quatro vezes em um único duelo foi no dia 24 de novembro daquele ano, em um revés que também assombrou a Fiel.