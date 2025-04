No Beira Rio, CBF passa vergonha ao deixar escapar o que acha do racismo

A torcida do Inter levou ao Beira Rio no sábado uma faixa que dizia: "Fogo nos Racistas". Fogo nos racistas é grito das ruas e dos movimentos antirracistas. É chamamento para a resistência. O grito foi tirado da letra de "Olho de Tigre", composição de Djonga.

Um boy branco, me pediu high five

Confundi com um Heil, Hitler

Quem tem minha cor é ladrão

Quem tem a cor de Eric Clapton é cleptomaníaco

Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro

E pra salvar o país, Cristo é um ex-militar

Que acha que mulher reunida é puteiro

Mas no sábado a faixa precisou ser tapada. Ordens da CBF. Fogo nos racistas não pode. Por que exatamente? Flores para racistas? Anistia para racistas? Como a CBF quer tratar os racistas?