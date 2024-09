Nestor sumiu? Por onde anda o herói do São Paulo na Copa do Brasil

Em 2021, ele foi titular com Crespo, foram 55 jogos e 42 como titular. Em 2022, com Rogério Ceni, que foi o melhor momento dele, quando ele jogava por dentro, foram 77 jogos, 62 como titular, fez oito gols. Em 2023, com Dorival, veio a consagração: o título da Copa do Brasil com o gol dele no Morumbi. Foram 53 partidas que ele fez como titular com o Dorival Júnior, fora o gol da final, aquela coisa de ser fundamental. Sendo que no título paulista, com o Crespo, ele deu passe para o gol do Luciano. Só que agora teve a lesão, ele ficou quatro meses e meio parado, tem toda a recuperação, mas o Zubeldía não o vê hoje como uma prioridade no time. André Hernan

Corinthians: Após susto, Depay só pode jogar 30 ou 40 minutos, diz Samir

Após o susto na estreia com a camisa do Corinthians, Memphis Depay está relacionado para o jogo de hoje (24) contra o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. Memphis não teve lesão constatada no tornozelo e tem condições físicas de atuar de 30 a 40 minutos, apurou Samir Carvalho.

Hernan: Com futuro incerto, Gabigol 'foca no hoje' e quer adeus grandioso