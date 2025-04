Dorival assume Corinthians após 'jogo dos 5 erros' e alerta sobre Memphis

O espaço no meio de campo. O Corinthians sofreu com as triangulações rubro-negras — comandadas, principalmente, por um infernal Arrascaeta. O uruguaio deitou e rolou na intermediária alvinegra e deixou, por exemplo, Raniele na saudade antes de balançar as redes adversárias.

Raniele sofreu com talento de Arrascaeta durante Flamengo x Corinthians Imagem: Alexandre Loureiro/AGIF

A falta de armação. Sem o lesionado Garro e com Coronado ainda longe do ritmo ideal, os paulistas têm atuado sem um "camisa 10" de origem. Romero e Memphis já jogaram improvisados no setor, mas o esquema de 4-4-2 do interino Orlando Ribeiro, utilizado ontem, gerou escassas oportunidades de gol.

A ineficiência ofensiva. As poucas chances criadas deram trabalho mínimo para Rossi, que só precisou trabalhar, de fato, em chutes de Carrillo, ainda no 1° tempo, e Coronado, já nos acréscimos. Yuri Alberto, por exemplo, protagonizou uma atuação discretíssima no Maracanã.

Bônus: alerta Memphis

Memphis sentiu dores e deixou Flamengo x Corinthians ainda no 1° tempo Imagem: ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Além dos problemas táticos, Dorival vai assumir o Corinthians com um alerta — e ele atende pelo nome de Memphis Depay. O holandês é um dos pilares do alvinegro na temporada e vem acumulando partidas como titular.