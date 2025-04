São Paulo x Náutico: saiba onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

??... pic.twitter.com/aXqIV1G8U4

Como chegam as equipes?

O São Paulo vem de empate em 1 a 1 contra o Ceará em partida disputada no último sábado, pela sexta rodada do Brasileirão. Apesar da invencibilidade, o Tricolor tem apenas uma vitória nesta reta inicial da competição nacional.

Será a estreia do São Paulo nesta edição de Copa do Brasil. O campeão de 2023 terminou no zona de acesso à Libertadores do último Brasileirão e, por isso, faz sua primeira partida pela terceira rodada.

Após perder para o CSA no Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico, por sua vez, está em busca de recuperação, ciente de que precisa reagir para retomar o rumo das vitórias e aliviar a pressão sobre o técnico. A equipe de Hélio dos Anjos avançou para a terceira fase após eliminar Santa Cruz de Natal e Vitória.