Ancelotti diz a time que deixará Real; CBF espera reunião para saber quando

Caso não consiga fechar com o ex-volante, há a possibilidade de ir ao Mundial com um interino. Santiago Solari e Raúl, ambos também ex-jogadores do clube, seriam as principais opções.

Depois da derrota na prorrogação para o Barça, no sábado, Ancelotti foi indagado sobre a continuidade no Real Madrid:

"Isso será um tema das próximas semanas, não de hoje".

Pessoas próximas a Ednaldo têm aconselhado o dirigente a preencher logo o espaço de técnico da seleção, aberto desde a demissão de Dorival Júnior, no fim de março. O treinador não resistiu à goleada por 4 a 1 diante da Argentina.