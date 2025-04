Goleada do Flamengo foi até tímida diante do que se viu no Maracanã

Novamente líder do Brasileirão (graças à derrota do Palmeiras para o Bahia), só falta ao Flamengo, agora, repetir na Libertadores atuações como as que teve contra o Grêmio, na Arena gremista, o Juventude e o Corinthians, ambos em casa. Se jogar assim, tem condições de derrotar o Central Córdoba, em Santiago del Estero, e a LDU e o Tachira, no Maracanã, muito provavelmente conquistando o primeiro lugar de seu grupo.

A volta de Pedro ao time titular (atitude corajosa e inteligente de Filipe Luís, em meio à recuperação do artilheiro) completa um time que, faz tempo, está prontíssimo na zaga, tem um meio-campo talentosíssimo (Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta) que melhora a cada partida e um ataque que pecava, exatamente, pela falta de efetividade - de um goleador.

Ele foi o artilheiro da partida, jogou muito, mas na minha opinião o craque do duelo do povo foi Arrascaeta. Que partidaço! Fez mais um daqueles gols em que antecipa a finalização e mata o goleiro, que não a esperava. Além disso, deu um drible desmoralizante em Coronado (por entre as pernas) e sofreu o pênalti convertido por Pedro.

De La Cruz e Pulgar também jogaram muita bola. Na verdade, todos os jogadores do Flamengo estiveram muito bem. Uma atuação avassaladora, que beirou à perfeição.

Perfeita para acalmar rubro-negros mais nervosos que já tinham a coragem de cornetar o excepcional trabalho de Filipe Luís.