Flamengo faz recomendações para torcedores no Uruguai: 'Andar à paisana'

As diretorias se movimentaram para dar segurança aos torcedores no Brasil e no Uruguai. O clima entre as torcidas é ruim desde 2019, quando um flamenguista foi morto no Rio de Janeiro. No jogo de ida, também houve confusão.

O Peñarol também divulgou comunicado alertando os torcedores. Quem cometer atos de racismo, além de ser retirado do estádio, também será banido do clube. Além disso, nenhum uruguaio poderá acessar o setor visitante, já que alguns torcedores compraram ingressos para acessar como infiltrados.