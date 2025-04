Diretoria do Flamengo quer foco no Brasileiro, mas elenco tem outros planos

Segundo apurou o UOL, os dirigentes creem que o Brasileirão premia a regularidade, por isso é importante atuar com força máxima. Já nos jogos de mata-mata, considerados traiçoeiros, a diretoria entende que o elenco é forte o suficiente para enfrentar adversários da Libertadores e da Copa do Brasil mesmo que alguns jogadores importantes sejam eventualmente poupados.

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

Após a partida, Arrascaeta admitiu que a prioridade ao Brasileiro foi algo dito ao elenco. O uruguaio, porém, não demonstrou estar encarando desta maneira.

Falaram para nós que o Brasileiro seria prioridade, mas a gente entra para ganhar cada jogo. Estamos no Flamengo e seremos cobrados por isso. Isso talvez possa ver mais na frente, alguma questão física, mas hoje entramos para ganhar o jogo e, infelizmente, não saímos com a vitória. Mostramos que somos um time que pode ser batido também e tomara que a gente possa se recuperar já neste jogo contra o Grêmio (no domingo)

Arrascaeta

Filipe Luís e Gerson minimizam jogadores poupados

Técnico da equipe, Filipe Luís colocou para si a responsabilidade pela derrota. O treinador, no entanto, se defendeu da escolha por poupar jogadores.