Filipe Luís pisou na bola: poupar na Libertadores é inaceitável

E qual o motivo disso? A demagógica e estúpida decisão do presidente Bap, reverberada por José Boto e pelo próprio Filipe Luís de que na atual temporada a prioridade é o Brasileirão. Por que resolveram isso? Consultaram a torcida? Duvido que o rubro-negro de verdade prefira o nono brasileiro ao tetra da Libertadores. Duvi-de-ó-dó.

De mais a mais, quem disse que são títulos excludentes? Jorge Jesus, no próprio Flamengo, e Arthur Jorge, no Botafogo, provaram que não. Felipão, em 2018, jogou com um time alternativo o Brasileiro até ser eliminado na Libertadores, e conquistou o título nacional, depois de eliminado no continental.

Filipe Luís está no início de uma carreira extremamente promissora, sua segunda derrota acontece no 31º jogo à frente de um time profissional, onde já garantiu três títulos: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

É natural que erre, e ainda vai errar muito mais. Mas é preciso que tenha humildade e aprenda com seus erros. Poupar na Libertadores foi o maior deles até agora.

