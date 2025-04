Só um jogo de brasileiro aparece entre os 5 mais vendidos do Super Mundial

Das cinco partidas do Super Mundial com mais ingressos vendidos até o momento, apenas uma conta com um dos quatro clubes brasileiros classificados.

O que aconteceu

O duelo entre Flamengo e Chelsea aparece em terceiro no top 5. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo D, será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em 20 de junho às 15h (de Brasília).

O líder de vendas é Bayern de Munique x Boca Juniors. O Hard Rock Stadium, em Miami será o palco do confronto do Grupo C, o segundo das equipes no torneio. A bola rola a partir das 22h do dia 20.