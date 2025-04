Ríos, Filipe Luís ou Cruzeiro: quem leva o 'Troféu Bola Murcha'?

Triunfo que colocou o time de Rogério Ceni momentaneamente na liderança do grupo F do torneio da Conmebol.

Já os torcedores do Cruzeiro e do Flamengo talvez nem tenham conseguido dormir; enquanto os do Palmeiras foram para a cama com a pulga atrás da orelha.

Afinal de contas, foi desmoralizante o revés da Raposa para o inexpressivo Mushuc Runa, do Equador, em casa, pela Sul-Americana.

Foi preocupante a derrota flamenguista para o também desconhecido Central Córdoba, no Maracanã.

E a vitória palmeirense contra o Cerro Porteño não empolgou os palmeirenses por causa da burrice de Richard Ríos, autor do gol do triunfo, que simplesmente depois de balançar as redes... mandou a torcida calar a boca!

É mole?