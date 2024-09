Morte de torcedor do Fla tem processo arquivado e ainda é trauma no Rio

A paisagem estonteante da praia do Leme é um convite à histórica canção "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso. E por ironia do destino, foi diante dos "olhos" da estátua do compositor que no dia 3 de abril de 2019 uma batalha campal, em plena luz do dia, culminou na morte do capixaba Roberto Vieira de Almeida, então com 56 anos, agredido de forma brutal por torcedores do Peñarol antes da partida contra o Flamengo, pela Copa Libertadores.

Roberto era conhecido no Espírito Santo por fazer excursões, havia décadas, para jogos do Flamengo, e organizou o ônibus que, por volta das 17h daquele dia — segundo denúncia do Ministério Público — parou na Avenida Atlântica, altura do nº 458, para que os turistas conhecessem o local. Porém, o que era para ser um momento de alegria e boas recordações, tornou-se um pesadelo trágico.

Os rubro-negros — que não eram de organizadas — foram atacados pelos uruguaios e Roberto, que tentava apartar, levou a pior, sofrendo golpes na cabeça com socos, chutes, garrafadas e cadeiradas. Ele foi levado ao hospital Miguel Couto, na Zona Sul, já em estado grave.