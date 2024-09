Como é o estádio de R$ 260 milhões em que Fla jogará a vida contra Peñarol

Campeón del Siglo, estádio do Peñarol, tem capacidade para 40 mil torcedores Imagem: Ernesto Ryan/Getty

A arena foi levantada do zero, com custo de cerca de R$ 262 milhões. O valor total para a conclusão das obras ficou aproximadamente US$ 8 milhões acima dos US$ 40 milhões estimados, de acordo com o jornal uruguaio El Observador.

O Campeón del Siglo, por sua modernidade e localização, já foi chamado de "Itaquerão" de Montevidéu — apesar do custo cinco vezes inferior. A comparação se dá pela arena ter sido levantada em um terreno que fica a mais de 15 km do centro da cidade, com polêmicas sobre sua construção e com a esperança de trazer desenvolvimento econômico para a região. Em contrapartida, a arena corintiana precisou de mais de R$ 1 bilhão para ser concluída.

O estádio do Peñarol conta, inclusive, com tecnologia brasileira. A empresa Imply é responsável pela idealização do sistema de gerenciamento de acessos para pessoas e veículos, com controle biométrico, além de um telão de 79,6m² no interior do estádio. A parceria com a empresa do Brasil data desde 2018.

É tido como uma "caldeira" e um trunfo do Peñarol pela classificação à semi da Libertadores. O técnico Diego Aguirre exaltou a atmosfera na casa da equipe após dizer que o Maracanã ficou "mudo" com a vitória dos visitantes por 1 a 0 no jogo de ida das quartas.

Histórico contra brasileiros no local

Estádio Campeón del Siglo foi inaugurado em 2016 Imagem: Leo Burlá/UOL

O Peñarol tem retrospecto ruim contra times brasileiros em seu estádio. O duelo com o Flamengo será o décimo da equipe uruguaia contra adversários do Brasil — o primeiro jogo foi contra o Palmeiras, em 2017.