'AeroFla' tem apoio e cobrança antes de embarque para jogo com o Peñarol

Um torcedor que estava em cima do ônibus se envolveu em rápida confusão com a polícia, que estava o obrigando a descer. Um policial apontou a arma na direção do homem, mas não disparou. Ele desceu e recebeu um golpe antes de sair correndo.

Houve um princípio de tumulto com torcedores que queriam furar a barreira policial. Apesar da rápida correria, nada maior aconteceu. O ônibus do Fla também ficou danificado na parte de baixo em um dos lados.

Apesar do momento de pressão, a torcida se movimentou nos últimos dias para prestar apoio. No domingo, membros de organizadas foram ao Ninho do Urubu incentivar os jogadores que ficaram no Rio.

Tite terá todos os jogadores possíveis à disposição. Gabigol volta a ser relacionado. Michael e Luiz Araújo seguem em processo de recuperação e o primeiro deve retornar para a Copa do Brasil.

A equipe ainda faz mais um treino para definir o time titular. A delegação embarca nesta terça-feira para o Uruguai e faz a última atividade na Ciudad Desportiva Luis Suárez durante a tarde.

Flamengo e Peñarol se enfrentam às 19h (de Brasília) de quinta-feira. Um empate classifica os uruguaios. Se vencer por dois gols de diferença, o Fla avança. Caso a vitória seja por apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis.