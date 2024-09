Grêmio contrata perícias e diz que não houve racismo contra Carlinhos, do Flamengo

O Grêmio informou que contratou duas perícias que negam as informações do Flamengo de que Carlinhos teria sido chamado de "macaquinho" por um torcedor após o atacante ser expulso no duelo do último final de semana.

A Procuradoria do STJD pediu as gravações que o clube gaúcho tem do episódio para fazer uma análise da denúncia do Flamengo. O Grêmio vem se respaldando de todas as maneiras e vai usar o trabalho das perícias em sua defesa e também para exigir uma retratação do jornal e do adversário.

"Impactado pela notícia publicada pelo jornal Lance! após o jogo do último domingo, e reverberada pelo CR Flamengo, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense tomou uma série de medidas para esclarecer o fato. Identificou o torcedor responsável pela fala, ouviu testemunhas que presenciaram o ocorrido e contratou duas empresas especializadas em perícias para analisar o áudio do vídeo que mostra a saída do jogador Carlinhos pelo túnel de acesso ao vestiário", revelou o clube, antes de informar o resultado.