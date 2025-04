Libra faz propostas ao Flamengo sobre divisão de TV em negociação tensa

O Flamengo ganhou R$ 292 milhões pelo seu contrato do Brasileiro de 2024. Ao assinar com a Libra, sabia-se que haveria perdas. Havia uma estimativa da Liga de que o valor seria de R$ 220 milhões.

Só que, quando Luiz Eduardo Baptista assumiu o clube, houve uma revisão das contas. E o clube constatou que o critério de divisão por audiência era bastante prejudicial ao Rubro-Negro.

O total do bolo da Libra é de R$ 1,170 bilhão, mais R$ 200 milhões de ppv. Esse montante é dividido em 40% igual para todos os clubes, 30% por posição no torneio e 30% por audiência. Por esse último critério, seriam distribuídos R$ 290 milhões líquidos ao Flamengo - cada jogo teria a audiência divida em dois pelos clubes participantes.

Na conta rubro-negra, o clube só teria direito a 11%, já que tem poucos jogos na TV Aberta e TV Fechada por estratégia da Globo. Com isso, sua cota total iria para R$ 160 milhões, uma queda de R$ 130 milhões.

O clube pediu mudanças e cogita até sair da Libra. A Liga apresentou propostas com quatro critérios diferentes. Em dois, o Flamengo calcula que sua fatia subiria para 22% no item audiência. Assim, a receita total iria para algo próximo de R$ 200 milhões.

A meta do clube, no entanto, é que seja usado o critério de cadastro de pay-per-view, no qual o clube tem 22% do total e 37% dentro da Libra. Assim, sua fatia poderia ir para R$ 250 milhões.