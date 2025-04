Brasil perde força e fica mais longe de receber final da Libertadores 2025

A tensão com o Brasil

A relação do Brasil com a Conmebol se deteriorou nos últimos tempos, em um conflito entre o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

A discussão sobre as penas contra o racismo aplicadas no âmbito sul-americano escalonou.

O aceno de pacificação foi feito por Ednaldo publicamente no Congresso de ontem. Ele endossou o discurso em prol da reeleição de Alejandro Domínguez para comandar a Conmebol por mais quatro anos.

Mas esse movimento não destaca Ednaldo em meio aos outros dirigentes do continente. Até porque quem puxou o assunto no encontro foi o uruguaio Ignacio Alonso. Então, o Brasil foi com o bloco.

Da parte dos outros países, a Conmebol também recebeu pressão em razão do tratamento apontado como violento por parte das forças de segurança em jogos em solo brasileiro.