Falhar é inaceitável? Alicia e Milly questionam torcidas de Fla e Palmeiras

Nessa fase que a gente está, do capitalismo tardio, não pode mais perder? O time não pode mais ir mal? Não tem tempo para o time se reencontrar? [...] Eu não consigo entender. Não pode mais falhar? Se o time não ganha nada faz um tempo, eu até entendo, mas não é o caso de Palmeiras e Flamengo estão bem.

Milly Lacombe

Classificação e jogos Libertadores

Alicia Klein: Público decepcionante do Palmeiras

A nota talvez triste deste jogo [Palmeiras x Cerro Porteño] seja em relação à presença do público. Foi o pior público do Palmeiras em Libertadores no Allianz Parque - pouco mais de 24 mil pessoas.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)