Flamengo errou planejamento? Por que tantas lesões? Colunistas debatem

Com tantas lesões em meio à disputa de três campeonatos, o Flamengo errou no planejamento da temporada? No UOL News Esporte desta quinta-feira (29), Arnaldo Ribeiro e Rodrigo Mattos debateram por que o Rubro-Negro está sofrendo tanto fisicamente.

Arnaldo: Tem responsabilidade da comissão técnica no planejamento

Há uma revisão no planejamento do Flamengo devido às lesões: a janela do meio do ano, que seria uma janela discreta, virou uma janelaça. E tem aí responsabilidade da comissão técnica, do departamento médico, do departamento de fisiologia do Flamengo. São cinco equipes jogando três campeonatos no Brasil ao mesmo tempo e tem uma coisa curiosa na comparação entre os cinco: a única comissão técnica que já estava no comando do time antes de começar a temporada era a do Flamengo. O técnico do São Paulo é recente, do Galo é recente, do Athletico-PR é recente, do Corinthians é recente. Então, essa temporada carnificina, na minha opinião, poderia ser mais bem planejada pela comissão técnica do Flamengo, que está desacostumada a esse tipo de situação porque passou seis anos na seleção brasileira, que tem um calendário completamente diferente de um clube de futebol.