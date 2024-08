Por que Pedro é quase inegociável para Fla recusar oferta de R$ 150 milhões

Não está nos planos do Flamengo uma venda do atacante Pedro. Por isso, o clube recusou a proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, de 20 milhões de euros (R$ 122,6 milhões) pelo jogador. Com bônus, o valor poderia chegar a 25 milhões de euros (R$ 153,2 milhões).

O que aconteceu

O camisa 9 é visto como fundamental dentro do Flamengo. Artilheiro do clube, convocado para a seleção brasileira e cada vez mais protagonista, o atacante tem status de praticamente inegociável.

Não é a primeira vez que Pedro aparece no radar de outros clubes. O Fla já recebeu as procuras de clubes da Inglaterra, Rússia, Portugal, Arábia Saudita e até do Palmeiras, mas rechaçou tudo. A notícia da proposta e da recusa foi dada inicialmente por Venê Casagrande e ge, e confirmada pelo UOL.