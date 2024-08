Fla supera série de desfalques e chega vivo na disputa pelos três títulos

O Flamengo chegou para o decisivo jogo contra o Bolívar, na altitude de La Paz (BOL), com sete desfalques, sendo alguns dos seus principais jogadores. Aos trancos e barrancos, o Rubro-Negro saiu com a classificação na Libertadores e, no último domingo (25), venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, fazendo com que o time chegue vivo na briga pelo título das três competições que disputa - Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

O que aconteceu

O Flamengo tem vários problemas físicos. Os mais graves são de Matias Viña e Everton Cebolinha, que passaram por cirurgias e estão fora da temporada. Arrascaeta trata problema muscular na coxa.

No ataque, Pedro e Gabigol ainda tentam voltar. O camisa 9 tem situação um pouco mais simples e está convocado para a seleção brasileira. Por isso, o Fla ainda corre para tê-lo nesta semana. O 99 tenta retornar a tempo do duelo de volta da Copa do Brasil, dia 12 de setembro. A previsão era de que ficasse um mês fora. Carlinhos não se sentiu bem no domingo e acabou sendo reserva. Ele está fora na Copa do Brasil.