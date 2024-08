Flamengo papão no mercado! Mauro Cezar dá detalhes sobre Alcaraz e Plata

Já o Plata está muito próximo. Até uma fonte me passou antes de ontem que estava 60% e hoje falou 90% chance de fechar. São 3,8 milhões de euros por 50% com algumas cláusulas de compra de fatias maiores dos direitos federativos do equatoriano se ele atingir determinadas metas enquanto estiver jogando no Flamengo. Então, a tendência é que esses dois jogadores sejam anunciados entre amanhã e quinta-feira.

Mauro Cezar contou o planejamento do Flamengo para inscrever os reforços nas três competições em disputa na temporada.

Tem até o dia 9 para inscrever na Copa do Brasil, para que eles possam estar à disposição no jogo de volta contra o Bahia, que é depois da data FIFA. Na Libertadores, só pode inscrever três jogadores, não quatro, para a próxima fase, se o Flamengo passar pelo Peñarol. E, claro, inscrevendo na Copa do Brasil, vai inscrever também para jogar o Campeonato Brasileiro. Mauro Cezar

Lavieri: Palmeiras desiste de Gabigol, mas não descarta nova negociação futura

O Palmeiras desistiu de Gabigol após oferecê-lo um pré-contrato, mas não descarta reabrir negociação com o atacante, informou Danilo Lavieri. O colunista do UOL esteve no jantar em comemoração dos 110 anos do Palmeiras e contou bastidores da conversa.