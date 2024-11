Ligas de clubes avançam por união para vender Brasileiro no exterior

Com prováveis 12 clubes, a Liga Forte União já tem acordo com Record, Youtube e Amazon e tem jogos disponíveis. Entre os seus clubes, estão Corinthians, Inter, Fluminense, Athletico-PR, Fortaleza, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, entre outros.

Houve uma aproximação entre as partes para negociar os direitos no exterior. No Summit CBF, seminários da entidade, houve elogios mútuos de membros das duas ligas.

A negociação do acordo é considerada avançada. Mas ainda depende de ajustar os critérios de distribuição dos dois lados para criar um uniforme sobre a receita. E também é preciso acertar detalhes burocráticos das duas Ligas, como aprovação nos poderes dos dois grupos de clubes.

Se fechado o acordo, representantes comerciais das duas ligas venderiam em conjunto os direitos integrais do Brasileiro no exterior. Avalia-se que há um público em torno de 6 milhões de brasileiros no exterior.

Uma das ideias é fazer um aplicativo para venda direta ao consumidor brasileiro fora do país.

A receita esperada é pequena, como sempre foi a negociação de venda do Brasileiro no exterior. Mas o acordo teria dois aspectos positivos: 1) Um início de trabalho de promoção da Série A fora do país 2) Um embrião de uma liga conjunta para o futuro.